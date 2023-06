Her branşta spora ve spor kulüplerine destek olan Çorum Belediyesi, şehrin tek profesyonel futbol kulübü olan Çorum FK’nın da her zaman yanında olmaya devam ediyor. Çorum FK’nın birinci lige yükselmek için verdiği mücadeleyi gündemde tutarak şehrin şampiyonluk havasına girmesini amaçlayan Çorum Belediyesi, saat kulesini kırmızı siyahlı renklerle donattı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın “1. Lig Yolunda Çorum FK İçin Aşkla” yazılı mesajının yer aldığı dev bayrak, Çorum Belediyesi ekipleri tarafından saat kulesine asıldı.

Çorum FK’ya her zaman destek olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımımız ligde başarı bir mücadele sergiliyor. Takımımızı önce birinci ligde, ardından süper ligde görmek istiyoruz. Bunun için tüm şehir olarak kenetlenerek elimizden gelen desteği vermeliyiz. Biz Çorum Belediyesi olarak takımız her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kulüp yöneticilerimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Sezon sonunda hedefe ulaşarak şehrimize şampiyonluk coşkusunu yaşatacaklarına canı gönülden inanıyoruz.” dedi.