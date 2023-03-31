Çorum Belediyesi, en eski geleneklerimiz arasında yer alan “tekne orucu” etkinliği düzenleyecek. Çocukların oruca alışmasını sağlamak için yarım gün aç kalmayı gerektiren tekne orucu etkinliği bugün saat 12.30’da Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Yüzlerce çocuğun katılımıyla düzenlenecek programda 6-10 yaş arası çocuklar yer alacak. Tekne orucuna katılmak isteyen öğrenciler kayıtlarını www.corum.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek. Etkinlikle çocuklar, şişme balon, spor aktiviteleri, sahne gösterileri ve yüz boyama etkinlikleriyle dolu dolu bir gün yaşayacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinliğe tüm 6-10 yaş arası çocukları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

