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Çorum merkez Konaklı Köyü’nde Çorum Belediyesi tarafından bu yıl buğday ekimi yapılan tarlada hasadın ardından hazırlanan saman balyaları, Konaklı köyünde hayvancılık yapan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Belediye alanda üretmeye ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Saman balyalarını köyde hayvancılık yapan ihtiyaç sahibi ailelere teslim eden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Konaklı köyünde atıl durumdaki araziyi tarıma kazandırmıştık. Geçen yıl ayçiçeği ekimi gerçekleştirdiğimiz tarlaya bu yıl ise buğday ekimi yaptık. Hasadın ardından 20 ton buğday elde ederek, bu buğdayları un haline getirdik. Çuvallarla paketlenen 10’ar kilogramlık unları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Konaklı köyündeki buğday tarlasından kalan samanı ise balya haline getirilerek köyde hayvancılık yapan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz.” dedi.

Konaklı Köyü Muhtarı İdris Patlak da Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Muhtar Patlak “Belediye Başkanımıza üreticiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.