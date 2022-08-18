Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin Boğazkale ilçesinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Aşgın’a incelemeler sırasında Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Sülün ve Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı da eşlik etti.

Çorum Belediyesi olarak Çorum’u bir bütün olarak düşündüklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “Bütün ilçelerimize Çorum Belediyemizin bir armağanı olarak 1000 ton asfalt dökmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Şu ana kadar da parti gözetmeksizin 7 ilçenin asfaltını tamamladıklarını açıklayan Başkan Aşgın, “Geçtiğimiz dönem Mecitözü, Dodurga, Oğuzlar, Alaca, Ortaköy ilçelerimize asfalt döktük. Kargı ilçemize de kilit taşı desteği verdik. Bu sezon da ilk ilçe çalışmalarımızı Boğazkale’den başlattık. Burada arkadaşlarımız altyapı çalışmalarını tamamladı. Şimdi Hitit Caddemize 1000 ton asfaltımızı döküyoruz. Biz Boğazkalelihemşehrilerimizi seviyoruz. Burada bizim, ilçe belediyemiz ve teşkilatlarımız arasındaki uyumumuz bizi memnun ediyor. Boğazkale her zaman Cumhur İttifakı'na destek verdi, bundan sonra da vermeye devam edecek. Buna da biz yürekten inanıyoruz. Asfaltımız hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

HER İLÇEYE BİN TON ASFALT

Boğazkale’nin ardından Osmancık ve Bayat ilçelerine asfalt, Aşdağul beldesine de kilit taşı desteği vereceklerini açıklayan Başkan Aşgın, “Böylece bu yıl da ilçelerimize desteğimizi sürdürmüş olacağız. İlçelerimize asfalt desteği sözünü verdiğimizde 1000 ton asfaltın maliyeti 300 bin liraydı, şu an 1 milyon TL civarında. Ama madem biz bu sözü verdik, maliyetine bakmadan da bu sözü yerine getirmemiz gerekir.” dedi.

MESUT OCAKLI’DAN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı da açıklamasında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi’nin desteği ile Hitit Caddesi’nin asfaltının yapıldığını belirten Ocaklı, “İlçemize bin ton civarında asfalt serimi yapılacak. Bin 300 ton da altyapı malzemesi döküldü. Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, belediye meclis üyelerine, başkan yardımcılarımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

KAYMAKAM YÜCEL’E ZİYARET

Boğazkale’de başlayan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ile Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel’e nezaket ziyaretinde bulundu. Aşgın, Kaymakam Yücel ile bir süre sohbet etti.



