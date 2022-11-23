Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada kesintiden 10 mahallenin doğrudan, 2 mahallenin ise dolaylı yoldan etkilendiği ifade edildi.

Açıklamada; “Ekiplerimiz, 10 mahallemizi doğrudan, 2 mahallemizi de dolaylı olarak besleyen ana isale hattında akşam saatlerinde tespit edilen kaçağa ivedilikle müdahale etmektedir. Kesinti nedeni ile gece yarısından öğlen saatlerine kadar belli bölgelerde su kesintisi olacaktır. Göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz.” denildi.

Öte yandan ekipler su hattında yaşanan soruna rekor sürede müdahale ederek sorunu çözdü. Önceki akşam saatlerinde ana isale hattında meydana gelen büyük sorun, ekiplerin anında müdahalesiyle iki saat gibi rekor bir sürede çözüme kavuşturuldu ve dün yapılması beklenen su kesintisi olmadı.



(Haber Merkezi)

