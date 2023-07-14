Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 14-15 Temmuz’da Kadeş Barış Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak etkinliklere Çorum halkını davet etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada “15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda şehrimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi.

Başkan Aşgın düzenlenecek etkinlikler kapsamında “14 Temmuz Cuma Yücel Arzen Konseri, 15 Temmuz Cuma Şehitlerimizin anısına kan bağışı, fener alayı yürüyüşü, Belediye Bandosu ve Mehter Takımı Konserleri, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua, Kahramanlık temalı Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Gösterisi, Orhan Hakalmaz Konseri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Edoğan’ın konuşmaları yer alacak ve tüm camilerde okunacak sela ve demokrasi nöbetleriyle etkinliğimiz devam edecek” diye konuştu.

Başkan Aşgın, “14-15 Temmuz günü Kadeş Barış Meydanı’nda saat:21.00’de başlayacak etkinliklerimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.