Göreve geldikleri günden beri Çorum trafiğini rahatlatacak önemli işler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “ İlk Yeni modern kavşak çalışmamızı 23 Nisan kavşağı ile Tuzcular kavşağında hayata geçirdik. Bu büyük kavşaklarımıza ek olarak şehir içinde de bağlantı yolları, akıllı sinyalizasyon sistemleri ve modern kavşaklarla birlikte Çorum’da trafiği güvenli hale getirdik” dedi.

8 YENİ KAVŞAĞI HAYATA GEÇİRDİK

Aşgın, Şehrimizin 8 bölgesinde önemli kavşaklarımız arasında yer alan zamanla yıpranmış ve yeni açtığımız yollarımıza yaptığımız, Farabi Caddesi, Selçuk 2. Cadde, Sanayi Kavşağı, Fen Lisesi 5. Cadde, Mimar Sinan 10,23 Cadde, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Girişi, Çiftlik Çayırı Caddesi ve Çevre Yolu bağlantısında yer alan modern kavşak çalışmasını hayata geçirerek hizmete sunduk” diye ifade etti.

ÇORBİS’İN TOPLAM ÜYE SAYISI 36 BİN’İ GEÇTİ

Bisikletin günlük hayatta kullanımını artıracak yeni ÇORBİS istasyonları ve bisiklet yolları ile bisikletin 7’den 70’e herkese hitap etmesini amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “2020 yılında hayata geçirdiğimiz Çorum Akıllı Bisiklet Uygulaması (ÇORBİS) hemşehrilerimizden ve gençlerimizden büyük ilgi gördü. Biz de bu ilgiye kayıtsız kalmadık ve mevcut 8 istasyonumuzu 11’e çıkarttık. 56 olan bisiklet sayımızı da 91’e yükselttik” dedi. Başkan Aşgın, “9. İstasyonumuzu İkbal Kadın Kültür Merkezi önü, 10. İstasyonumuzu Cemilbey Cadesi ile Beytepe 3. Caddenin kesişimine, 11. İstasyonumuzu ise Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisine kurduk. 12. İstasyonumuzu da KYK Kız Yurdu yanına yakın zamanda kuracağız. Bugün itibariyle 10 bin metre uzunluğunda bisiklet yolumuz var” diye konuştu.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Memduh Uygun ve ulaşım hizmetleri personeli hazır bulundu.