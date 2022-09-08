Çorum Belediyesi Personel Limitet Şirketi kadrosundaki Bin 487 işçileri ilgilendiren promosyon ihalesi önceki hafta yapılmıştı. Açık artırma usulü gerçekleşen ihaleyi 18 bin 750 TL’lik teklifle Yapı Kredi Bankası Bahabey Şubesi kazanmıştı. İhalenin onaylanmasının ardından Çorum Belediyesi ve Yapı Kredi Bankası arasındaki maaş ve promosyon sözleşmesi imzalandı. Sözleşme Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Banka Müdürü Murat Efe arasında imzalandı.

TOPLAM 18 MİLYON TL PROMOSYON ÖDENECEK

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, promosyon ihalesinin 3 yılı kapsadığını bildirdi. Sözleşme neticesinde 18 bin 750 TL’lik promosyonun 2.250 TL’sinin iptal edilen eski promosyon sözleşmesine istinaden diğer bankaya geri ödeme olarak yapılacağını, kalan 16 bin 500 TL’nin ise işçilere ödeneceğini söyledi. Belediye Başkanı Aşgın, Yapı Kredi Bankası’nın 1487 işçiye toplamda 18 Milyon liralık promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

BU AY HESAPLARA YATACAK

Promosyon ödemelerinin bu ay içerisinde yapılacağını açıklayan Aşgın, 15 Eylül’de yapılacak olan maaş ödemesi için çalışmaların bir an önce başlatılacağını belirterek maaş ödemesini takip eden 10 günlük süre içerisinde de promosyon ücretlerinin hesaplara yatacağını duyurdu.

4 BİN 500 TL İLAVE ÖDEME

Çorum Belediyesi’nde çalışan tüm personelin herşeyin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Başkan Halil İbrahim Aşgın bunun yanı sıra personel şirketindeki çalışan işçilere toplam 4 bin 500 TL’lik ilave ödeme yapacaklarını da hatırlatarak, 2.250 TL’nin bu ay, kalan 2.250 TL’nin ise kasım ayında ödeneceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)