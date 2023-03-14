Çorum Belediyesi’nde, işçileri temsil eden sendika ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çorum Belediyesi’nde çalışan bin 700 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi düzenlenen geniş katılımlı törenle imzalandı. Sözleşmeyle birlikte belediye çalışanının ortalama maaşı 14 bin 300 lira oldu.

Çorum Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yeni Belediye Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, belediye ve sendika yöneticileri ile işçiler katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın törende yaptığı konuşmada Belediyenin ülkede yaptığı işlerle bir yıldız gibi parladığını, belediyede çalışan memurların, işçilerin ‘Aşkla çalışıyoruz’ sloganının altını aşkla doldurduklarını ifade etti.

Geçmişten günümüze yüzlerce belediye çalışanıyla alt yapıdan üst yapıya, kültür işlerinden birçok noktada birçok güzel işlere imza attıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Sivil toplum örgütleri ve sendikamızla birlikte her zaman işçimizin, memurumuzun, personelimizin, çalışma arkadaşlarımızın ki biz onlara mesai kardeşlerimiz diyoruz mesai kardeşlerimizin yanında olduk. Belediyemizin imkanlarını bir tarafa koyduk, ekonominin gerçeklerini bir tarafa koyduk ve her zaman terazinin personel tarafına baktık. İmkanlarımızı, koşullarımızı ne kadar fazla zorlayabilirsek memurumuzun, işçimizin, mesai kardeşimizin hep yanında olalım dedik. Bütün imkanlarımızı zorlayan çok güzel bir sözleşmeye imza attık. Şu anda aile yardımıyla beraber bir işçinin alacağı, eline geçecek ücret 14 bin 300 lira oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu rakam 3-4 aylık bir rakam. Ayrıca Temmuz ayında memura hangi zam yapılmışsa aynı oranda zam yapacağız, temmuzdaki zammınız da hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da güzel bir sözleşme yapıldığını belirterek teşekkür etti. Köroğlu yapılan anlaşma sayesinde en düşük işçi ücretinin 14 bin 300 TL seviyesine geldiğini, altı ayda bir tüm kalemlere zam alacaklarını dile getirdi.

Hak-İş Sendikası ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise törende işçileri ‘Bayramınız mübarek olsun’ diyerek selamladı. Toplu iş sözleşmesinin masada sonuçlanmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Mahmut Arslan, ülkenin yeterince sorun stokları olduğunu kaydetti. Yeni sorunlar oluşturmadan, şehri gerginliğe götürmeden işçi işveren görüşmelerini sıkıntıya sokmadan masada müzakereyle barış içerisinde bu toplu iş sözleşmesinin imzalanmış olmasının çok büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.

Toplu iş sözleşmesinin mimarlarına teşekkür eden Arslan, “Biz de bir söz vardır ‘Biten iş her zaman iyidir’. Elbette ki sizlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir rakama ulaşamadık ancak ihtiyaçlarımız çok sınırsız, imkanlarımız da sınırlı. Ben toplu iş sözleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, sözleşme hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.



(Nurdan AKBAŞ)

