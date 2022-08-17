Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Çorum Belediyesi arasında devam eden ücret iyileştirme görüşmeleri tamamlandı.

Başkan Aşgın Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile birlikte yaptığı canlı yayınla Çorum Belediyesi Personel Şirketi’nde hizmet veren ve yaklaşık 1500 işçiyi yakından ilgilendiren yeni iyileştirme yapıldığının müjdesini verdi.

Başkan Aşgın, “Toplu sözleşme dönemine 4 ay gibi bir süre kalmış olmasına rağmen bu süreyi bekleyelim Ocak ayında masaya oturalım diyemezdik; çünkü biz mesai arkadaşlarımızın samimiyetine ve gayretine şahit oluyoruz. Sendikamızla oturduk ve çok kısa bir süre içerisinde de neticeye vardık. Personel şirketimizde çalışan yaklaşık 1500 kardeşimize bu 4 ay için Eylül ve Kasım ayında ödeme yapmak üzere toplam 4500 TL iyileştirme yapma kararı aldık. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Aşgın, ayrıca personel şirketi dışında belediye bünyesinde çalışan yaklaşık 80 kadrolu işçiye de ekim ayı içerisinde 1500 TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da, “Emeği geçen başta Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve personel müdürümüze teşekkür ediyorum.” dedi. (Haber Merkezi)

