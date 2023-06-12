Medya kuruluşlarına gönderilen yazıda, yıkılan yapının, Belediye Meclisi’nin 6 Temmuz 2006 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen imar planında yol olarak işaretlenen alana yapıldığı, kaçak yapı niteliğinde olduğu, söz konusu vakıf tarafından plan ve uygulamanın iptali için defalarca dava açıldığı halde bu taleplerinin reddedildiği, yıkımın da kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayalı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tekzip metninde ise, “Habere konu olan Galibi Vakfı’na ait yapı yol üzerinde kalmış olup, Çorum İl Müftülüğü nezdinde kayıtlı bir cami değildir. Ayrıca, Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümünce yapılan tetkikler sonucunda Horasan Ereni olduğu iddia edilen türbe içerisinden çıkarılan kemiklerin de küçükbaş hayvan ve kadın kemiği oldukları tespit edilmiştir.” denildi.

ÇORUM HABER’in internet haber sitesinde yıkım haberi verilirken, Galibi Vakfı yöneticilerinin beyanlarına dayanılarak “cami” ibaresi kullanılmış, ancak Belediye yetkililerinin uyarıları üzerine haberde 10 dakika içinde gereken düzeltme yapılmıştı.