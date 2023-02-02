Temizlik çalışmalarını daha etkili ve daha da hızlı yürütmeyi amaçlayan Çorum Belediyesi iki adet vakumlu yol süpürme aracı yaptırıyor. Araç ve ekipmanlarını yenilerken yerli üretime de önem veren Çorum Belediyesi, sipariş ettiği yeni araçlar için Çorum’un yerli firmalarından Erdemli Makine’yi tercih etti. Yeni araçların montajına başlayan Erdemli Makine, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak araçları Çorum Belediyesi’ne teslim edecek.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha önceden 4 adet büyük yol süpürme aracı ve üç adat mini araçla yol temizliği hizmeti veriyordu. Yeni alınan 3,5 m3 kapasiteli vakumlu yol süpürme araçları ise ara sokakların temizliğinde kullanılacak.

(Haber Merkezi)

