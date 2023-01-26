2023 yılı itibariyle Farabi Caddesi’ndeki yeni binasına taşınan Çorum Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için tüm birimleri tek çatı altında toplamıştı. Vatandaş odaklı hizmet politikası benimseyen Çorum Belediyesi, yeni binaya ek olarak eski hizmet binası giriş katında bulunan vezne hizmetlerini de sürdürüyor. Vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu su ve emlak vergisi gibi tahsilat işlemleri, yeni binada olduğu gibi eski yerinde de yapılabiliyor.

Ayrıca Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi yanında olmak üzere 3 farklı noktada hizmet vermeye devam ediyor.

