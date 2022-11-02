BAKANLIKTAN 'ÇÖPLÜ ARASTASI' İÇİN 5 MİLYON TL ÖDENEK

Çorum Belediyesi’nin 'Çöplü Arastası'nda gerçekleştireceği 2. etap sokak sağlıklaştırma projesine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 milyon TL ödenek sağlandı. Ödenek tahsisi için Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Çorum Belediyesi, tarihi dokuyu korumak ve kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla Çöplü arastasın da cephe sağlıklaştırma çalışmasının ikinci etabına başlıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projeye bakanlıkların da desteğini almak için bir dizi girişimlerde bulunmuş, yapılan girişimler neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından projeye 5 milyon TL’lik ödenek tahsis desteği sunulmuştu. Ödenek tahsisi için hazırlanan protokol, Çorum Valiliği’nde düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş katıldı.

'BELEDİYE PUDUHEPA PROJESİ’NE DESTEK VERECEK'

Kentin tanıtımı ve turizm faaliyetlerine yönelik projelere katkı sunmaya devam eden Çorum Belediyesi, kentin marka değerlerinden biri olan Hititler'in Başkenti Hattuşa'da gerçekleştirilmesi planlanan "Hitit Güneşi Işında Puduhepa" isimli projeye destek verecek. Proje için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde "Hitit Güneşi Işığında Puduhepa" etkinlikleri Çorum Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi’nin işbirliğinde gerçekleşecek.

Tarihin ilk barış antlaşması olan Kadeş'e mührünü basan, Anadolu'nun ilk kadın yöneticisi, Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. "Hitit Medeniyeti'nin Barış Kraliçesi Puduhepa" temasıyla müze ve ören yeri gezileri, Hitit dönemi günlük yaşamdan sahne canlandırmaları, konserler, tanınmış konukların katılımıyla söyleşi gibi bir dizi etkinlik yapılacak.