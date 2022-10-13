Okullarda Çorum Belediyesi tarafından yarınlarımız olan çocuklarımızın bilinçlenmesi için düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyasıyla, daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya hedefleniyor. Bu kapsamda kent genelinde toplanan atık pilleri alınarak geri dönüşüm ve bertaraf için yetkilendirilmiş Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) gönderiliyor.

Çorum Belediyesi tarafından şehrimizde okullar, camiler, kültür merkezleri ve vatandaşlarımızdan 2019 yılında 3.540 kg, 2020 yılında 1.266 kg, 2021 yılı 1.101,5 kg, 2022 yılı 9 aylık süreçte ise 1.380 kg atık pil toplandı. Çorum Belediyesi ve TAP arasında yapılan protokol gereğince, 2021-2022 yıllarında düzenlenen atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri teslim edildi.



DERECE ALAN OKULLAR VE TOPLADIKLARI ATIK PİL MİKTARLARI

2021-2022 Eğitim öğretim döneminde atık pil kampanyasına 117 adet okul katıldı.

1.Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 280 Kg

2. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 129 Kg

3. Bahçelievler İlkokulu 63 Kg

4. İstiklal İlkokulu 55 Kg

5. Ubeydi Gazi İlkokulu 50 Kg

2021 – 2022 Ödülleri

1.’ye STEM Robotik Sistem

2, 3, 4 ve 5.’ye spor seti (Futbol, voleybol, basketbol topu)

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin paydaş olduğu “Wasteless; Waste less, recycle more!” israfsız daha az atık, daha çok geri dönüşüm projesi kapsamında Almanya, Yunanistan ve Romanya’dan proje ortağı okullardan gelen öğretmenler Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette öğretmenlere Çevre Mühendisi Oğuzhan Çavdar ve Çevre Teknikeri Rıdvan Kabakçı tarafından 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çorum Belediyesi’nin çevre hakkında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Program sonunda misafirlere çevre seti hediye edildi.



