Sosyal Medya hesabından yaptığı canlı yayınla çamaşırhane hizmetinin faaliyete geçtiğini duyuran Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu hizmetten yurtta ya da evde kalan tüm üniversite öğrencilerinin faydalanacağını söyledi.

Üniversite öğrencilerine yönelik bu sene yeni bir hizmetimizi başlattıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Üniversitede okuyan kardeşlerimiz çamaşırlarını yıkamak için zaman harcamasınlar. Bizim iki noktada oluşturduğumuz yerlere gelsinler yıkayalım, kurutalım, ütüleyelim, poşetleyelim ve kendilerine tertemiz bir şekilde geri verelim” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yurtlarda kalan ya da evlerde kalan tüm üniversite öğrencilerimiz bu hizmetimizden faydalana bilecek. Çamaşırhanemizin ilki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizin karşısındaki Refakatçi Misafirhanemizde. KYK yurtları burada. Öğrenci hareketliliği burada, binlerce öğrenci buraya çok yakın yerde kalıyor. İkincisi ise Buhara Kültür Merkezimizde. Rektörlüğümüz, Kampüsümüz, Fen Edebiyat Fakültemiz, Tıp Fakültemiz oraya yakın. Orada da öğrenci yoğunluğu var. Bu hizmetimiz tüm öğrencilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’da sosyal belediyecilik anlamında çıtayı yükselttiklerini belirterek bu yıl ilkokula başlayan binlerce öğrenciye de kırtasiye malzemesi hediye ettiklerini kaydederek “Toplu Ulaşımı tamamen Belediyemiz bünyesine aldık. Burada kaliteyi artırarak hemşehrilerimizin hayır duasını aldık. Özellikle üniversite öğrencilerimiz için abonman sistemi hayata geçirdik. Şuan 3 bin öğrencimiz bu sistemden faydalanıyor” ifadelerini kullandı.



