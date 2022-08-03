Belediye toplu ulaşımda hizmet kalitesi ve memnuniyet düzeyini artırmak için Hitit Ulaş A.Ş.’ye ait 23 otobüsü daha satın aldı.

Çorum’da toplu ulaşımı çözmek için önemli girişimlere imza atan Çorum Belediyesi, Ulaş A.Ş.’den toplu ulaşım sistemi ve 18 otobüsü daha önce satın almıştı. Belediye Ulaş A.Ş.’den 23 otobüsü daha satın alarak toplu ulaşımda belediye etkisini artırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Güzel şehrimiz Çorum’da toplu ulaşımı en sağlıklı şekilde işletebilmek için göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar çaba gösteriyoruz. Hemşehrilerimiz daha rahat, daha konforlu ve kaliteli hizmet alsınlar diye toplu ulaşım sorununu ilk etapta 18 otobüsle birlikte sistemin tamamını satın alarak çözdük. Ardından 9 tanesi sıfır olmak kaydıyla 11 araç daha ekleyerek hatlardaki araç sayımızı 29’a çıkarttık. Geldiğimiz noktada Hitit Ulaş A.Ş.’nin 23 adet 12 metrelik AKİA marka otobüsünü daha satın alarak hatlardaki araç sayımızı 52’ye çıkarttık” dedi.

“ULAŞIMDA FARK

HİSSEDİLECEKTİR”

Toplu ulaşımda belediyenin payının artmasının vatandaşa hizmet kalitesi olarak döneceğinin altını çizen Yağbat, “Aldığımız 23 otobüsle birlikte belediyemizin toplu ulaşımda 48 otobüs ve 4 adet minibüsü olmak üzere toplamda 52 aracı oldu. Özellikle sistemi satın aldığımız günden sonra toplu ulaşımda yaşanan rahatlama ve kalite artışını hemşehrilerimiz bu 23 aracın daha belediyemiz tarafından satın alınmasından sonra daha da fazla hissedecekler. Toplu ulaşımda geldiğimiz son noktada toplamda hatlarda çalışan 72 otobüs ve 4 minibüsün 53 tanesi belediyemizin 23 tanesi de Ulaş A.Ş’nin. Hemşehrilerimize daha iyi hizmet vermek için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)