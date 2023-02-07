Afetin hemen ardından, arama kurtarma ekipleriyle, iş makineleriyle ve yardım tırları ile deprem bölgesine ulaşan Çorum Belediyesi, depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından tüm imkanlarıyla yardım seferberliğine katılan Çorum Belediyesi afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.



ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE

Çorum’dan giden arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bölgeye ulaşır ulaşmaz vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Çorum İtfaiyesi ekibi gece-gündüz arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Çorum Belediyesi ekipleri, sıcak yemek ikramıyla da zor günlerinden depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Çorum Belediyesi mobil ikram aracıyla, Afşin bölgesinde vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve çay ikramı yapılıyor. Ayrıca halk ekmek fabrikası depremzedeler için ekmek üretimi yapıyor.



YARDIM TIRLARI YOLA ÇIKIYOR

Çorum Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyası da devam ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çağrı yaptığı ilk anlardan itibaren Çorum halkı, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu. Yardımların toplandığı Çorum Belediyesi eski binasına akın eden hayırsever vatandaşlar dayanışma örneğinin en güzelini sergiledi. Toplanan yardımlar dün gece saatlerinden itibaren tırlarla yola çıkmaya başladı.

ARAÇ VE EKİPMAN SEVKİYATI SÜRECEK

Belediye afet bölgesine gönderdiği araç ve ekiplerin sayısını da artırıyor. Gece boyu deprem bölgesine araç ve ekipman sevkiyatı devam etti. Peş peşe yola çıkan ekip ve araçlar deprem bölgesine ulaşmaya devam ediyor.



(Haber Merkezi)

