Çorum Belediyesi düzenlediği Türk Sanat Müziği konseriyle yurttaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleşen konseri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da izledi. TSM Topluluğu, şef Atakan Tetik yönetiminde solist Eser Baş’ın seslendirdiği birbirinden güzel Türk Sanat Müziği şarkılarıyla içleri ısıttı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’u her alanda olduğu gibi sanat alanında da yukarılara taşımak istediklerini belirtti. Birbirinden güzel eserler seslendiren sanatçılara teşekkür eden Aşgın, “En güzel dil gönül dili, en güzel dil aşkın dili, en güzel dil sevginin muhabbetin dili. Bunlar da en çok türkülerimizde, şarkılarımızda, musikimizde var. Koromuza yürekten, kalpten teşekkür ediyorum” dedi.

THM KONSERİ 19 ŞUBAT’TA

Çorum Belediyesi’nin Şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği konserlerin ikincinde ise Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak. Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki koro, 19 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda izleyici karşısına çıkacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Konserimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi