Alaybey Sokak ve Üçtutlar Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan ve daha önceden bir kısmı çöken metruk bina yaya ve araçlar için tehlike arz ediyordu. Çökme tehlikesi sebebiyle binanın çevresinde koruma önlemleri alınmıştı. Metruk binanın yıkımı için yasal çalışmalarını tamamlayan Çorum Belediyesi, Anıtlar Kurulu’ndan gerekli onayı alarak yıkım çalışmalarını başlattı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi özelliği bulunan binanın yıllardır kullanılmadığını ve metruk durumda olduğunu belirterek, “Şehrimiz için önemli adımlardan bir tanesi daha atıyoruz.” dedi.

ONAY ALINDI

Binanın insan sağlığı ve kamu sağlığı bakımından da son derece sıkıntılı bir durum arz ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Tarihi olması nedeniyle yıkılabilmesi mümkün değildi. Biz, yasal mevzuat gereği Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan gerekli tüm onayları aldık. Bütün planlarını ve projelerini hazırlamak suretiyle yıkıma hazır hale getirdik ve bugün de hamdolsun burayı yıkıyoruz. Yıkım ardından yolu da genişleterek buradaki trafiği rahatlatacağız.” dedi.

“METRUK BİNALARLA İLGİLİ BİZE BAŞVURUN”

Şehrimizde buna benzer yerlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Mahallesinde metruk yapı olanlar bize ulaştığı zaman yasal işlemleri takip ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında önce mülk sahibi olan vatandaşa kendisinin yıkımı yapması yönünde ilgili yazıyı gönderiyoruz. Eğer mülk sahibi tarafından yıkım gerçekleşmezse belediye olarak biz yıkımlarımızı yapıyoruz” dedi.

“ŞEHRİMİZİN TARİHİ RUHU YENİDEN AYAĞA KALKIYOR”

Şehir Meydanı Projesi, Çöplü Arastası ve Tarihi Kültür Yolu çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatan Çorum Belediye Başkanı Aşgın, “100 -150 yıl önce o meydan nasılsa adeta tarihten fışkırmış gibi aynı hale getiriyoruz. Çöplü Arası’ndaki çalışmalarımız devam ediyor. Birinci etabı tamamladık. Şimdi ikinci etabı da firmaya teslim ettik. O da gerekli cephe sağlıklaştırmalarını yapıyor. Güpür Hamamı’nın satın alınması da şehrimiz bakımından son derece kıymetli. Restorasyonu için de Kültür Bakanlığımıza devrini gerçekleştirdik. Kısa sürede orası da tekrar ihya olacak. Şehrimizin belki de en eski tarihi eserini ihya ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tarihi kültür yolu uygulama ihalesinin de bir ay içerisinde yapılacağını açıklayan Aşgın, “Tarihi Çorum Kalesi’nin bedenleriyle ilgili uygulama ihalemizi de bir ay içinde yapıyoruz ve Kaleyi de ayağa kaldırıyoruz. Bu çalışmalarımızla şehrimizin tarihi ruhunun yeniden ayağa kalkacak.” dedi.

BÖLÜKBAŞ’TAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Üçtutlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş da Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Alaybey Sokak’taki metruk binanın yıkım çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür eden Muhtar Bölükbaş, “Şehrimizin kültürüne vermiş olduğunuz değerlerin farkındayız. Yaptığınız çalışmaları halk da biz de takdir ediyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı şahsınıza ve çalışanlarınıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

