Turgut Özal İş Merkezi Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların belge ve teklifleri incelendi.

Çepni Mahallesi 313 Ada, 9 Parsel’de bulunan ve Belediye’nin restorasyonunu yaptırdığı tarihi Veli Paşa Hanı binası lokanta bölümünde kullanılmak üzere 16 kalem tefrişat malzemesi alımını kapsayan, yaklaşık maliyeti 939 bin 759 TL olan ihaleye 5 firma katıldı. Okan Kaya ve CLS Yapı’nın teklif ve belge eksikliğinden ihale dışı kaldığı ihalede Mustafa Arslan 605 bin 665 TL, Karen Dayanıklı Tüketim 957 bin TL ve Esra Sümeyra Karadağ ise 1 milyon 582 bin 800 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın, ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

