Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı. İlk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Buna göre Çorum Belediyesi Memur Yemekhanesinde çalışan personellere öğle yemeği için gerekli olan 600 kilogram Baklava, 600 kilogram Tulumba tatlısı, 600 kilogram Kadayıf ve 35 kilogram Kemalpaşa tatlısı alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 190 bin TL olan ihalede Emrah Atalay 134 bin 450 TL ve Şirinler Kuruyemiş ise 149 bin 875 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Karacaköylü ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)

