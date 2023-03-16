Çorum Belediyesi personeli, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarına sürpriz yaptı. Hastane ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Aşgın’ın selamını ileterek gül verdi.

YAĞBAT’TAN BAŞHEKİMLERE VE DEKANA ZİYARET

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Sinan Zehir, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mesut Sezikli ve Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Gökhan Bilgili’yi ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Başkan Yardımcısı Yağbat, günün anısına hekimlere çiçek takdim etti.

Sağlık çalışanlarının zor günlerde gece gündüz demeden, canla başla çalıştıklarını ifade eden Yağbat “Başta şehrimizin kıymetli doktorları ve değerli sağlık çalışanlarının nezdinde ülkemizin tüm doktor ve sağlık çalışanlarını 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Çorum Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız.” dedi.