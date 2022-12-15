Belediye, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre akaryakıt mal alımı için açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın gözetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 8 firma katıldı. Belediye birimleri araçlarında 2023 yılında kullanılmak üzere 2 milyon 250 bin litre Motorin (M10 PPM Kükürtlü Dizel) (TS EN 590+A1 özelliklerine uygun) alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 50 milyon 189 bin TL olan ihalede ilk olarak firmaların teklifleri, daha sonra ise belgeleri incelendi.

Buna göre Varlı Petrol Ürünleri firmasının teklifi evrak eksikliği nedeni ile ihale dışı kalırken, Aydoğanlar Otomotiv 37 milyon 773 bin TL, Çavdarlar Petrol 37 milyon 955 bin TL, Rıfkı Uzun Petrol 37 milyon 980 bin TL, Avcan-Pa Petrol 38 milyon 182 bin TL, Seymen Petrol İnşaat 38 milyon 250 bin TL, Tankar Otomotiv 39 milyon 600 bin ve Fulpet Akaryakıt ise 39 milyon 645 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın, ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

