Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 5 firma katıldı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin belli noktalarında kullanılmak üzere 20 Adet Mobil Atık Getirme Merkezi alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 386 bin 666 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belge ve teklifleri incelendi. Buna göre ihalede Kentmetal Endüstri Sanayi tarafından 969 bin 600 TL teklif verildi. Ake Çevre Teknolojileri 1 milyon 135 bin 980 TL’lik teklif sunarken, Mertoğlu Kent Mobilyaları 1 milyon 374 bin 940 TL, Batem Yapı İnşaat Sanayi 1 milyon 380 bin TL ve Konak Dizayn Müşavirlik Mühendislik İnşaat ise 1 milyon 919 bin TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

