Çorum Belediyesi mehter kıyafveti, enstrüman ile aksesuar alımı için ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

İlk olarak ihaleye katılan firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Buna göre Belediye Mehter Takımı için 32 kalemde mehter kıyafeti, enstrüman ve aksesuar alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 211 bin 75 TL olan ihalede Gürlek Milli Kıyafetler İç ve Dış Ticaret 193 bin 220 TL teklif verirken, Mustafa Arslan 624 bin 484 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belge ve tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Yeriş KUŞCU)