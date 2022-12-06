Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kadın meclis üyeleri ve basın çalışanlarına 5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü dolayısıyla çiçek hediye etti.

Gündem dışı söz alan bir diğer CHP’li meclis üyesi Erkan Özbal, yeni yılın tüm insanlığa önce sağlık sonra huzur, barış, mutluluk ve bol kazançlı günler getirmesini temenni etti.

ÖZBAL: DİLEĞİMİZ TÜM MAHALLELERDE DÖNÜŞÜM OLMASI

Geçtiğimiz hafta Çorum Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm temalı bir toplantı gerçekleştirildiğini ve bu toplantıya CHP grubu adına kendisinin de katıldığını ifade eden Özbal, şunları kaydetti:

“Çok fazla detaya girmeden 5 katlı binaların 8 kata, 2 katlı binaların 5 kata Revizyon İmar Planı yapılarak çıkartılacağı hak sahiplerine anlatıldı. Belediye Meclisine geldiğinde de akla mantığa ters bir durum olmadığı sürece Belediye Meclisi'nden de oy birliği ile geçerek uygulamaya konulacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak dileğimiz o dur ki! Bu dönüşümün sadece Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallerimiz ile sınırlı kalmaması, ihtiyaç duyulan her mahallede uygulanmasıdır. Yani Ulukavak'ta, Bahçelievler'de, Yavruturna'da, Yeniyol'da, Çepni'de, Çöplü'de nerede ihtiyaç var ise yasal zemine oturtularak dönüşüm yapılmasının en büyük destekçisi CHP gurubu olacaktır.”

CHP’DEN RET!

Meclis’te 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Son madde Tarife Komisyonu’nun fiyat düzenlemesine CHP grubu ret oyu verirken, ulaşım ve su zammı da oy çokluğuyla Meclisten geçti.

Başkan Aşgın, fiyat güncellemesi hakkında yaptığı açıklamada, “Burada temel ilkemiz şu oldu, mümkün olduğu en az fiyat düzenlemesine gidelim. Hemşerilerimizi en az etkileyecek şekilde yapalım. Detayları incelediğinizde bu bakışımı göreceksiniz. Bu anlamda Tarife Komisyonumuza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. (Nurdan AKBAŞ)

