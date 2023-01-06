Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde Akşemseddin Caddesi üzerindeki yeni belediye hizmet binasında yapılacak olan toplantıda 24 gündem maddesi görüşülecek.

Belediye Meclis üyeleri tarafından verilmesi halinde önergelerin değerlendirilmesi ve gündem dışı konuşmalar ile başlayacak olan yeni yılın ilk Meclis Toplantısı’nda ilk olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyesi seçimi yapılacak.

Ulukavak, Gülabibey, Buharaevler ve Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan birer parka isim verilecek olan Belediye Meclis Toplantısı’nda 5 ayrı konuda Belediye Encümeni’ne ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi görüşülecek. İki ayrı boş kadro iptal ve ihdasının ele alınacağı toplantıda 2023 yılında çalışacak sözleşmeli personel ve ücretleri de belirlenecek.

Şef Ömür Akkor’a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi konusunun da ele alınacağı toplantıda bazı imar planı maddeleri de görüşülerek karara bağlanacak. Toplantıda son gündem maddesi olarak ise Belediye Başkanı’na yetki verilmesi görüşülecek.

(Volkan SINAYUÇ)

