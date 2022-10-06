Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde saat 15.00’de başlayacak olan Belediye Meclisi Toplantısı’nda ilk olarak Zabıta Müdürlüğü’nün Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ele alınacak.

Sel felaketi ile sarsılan Pakistan’a yardım yapılması konusunun ele alınacağı toplantıda Çöplü Mahallesi, Ulukavak Mahallesi, Gülabibey Mahallesi ve Çomar mevkiinde imar planı değişiklikleri görüşülecek.

Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısı 4 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonu’na havalesinin ele alınması ile son bulacak.

(Aliye ÖNCEL)

