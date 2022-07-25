Öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek üniversite tercihlerini en doğru şekilde yapmaları için onlara tüm imkânı sunduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Eğitime her türlü desteği veriyoruz. Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin tam donanımlı bir şekilde hayata hazırlanmalarını sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Akademik kurslar veriyoruz bunların yanı sıra kişisel gelişim kurslarını da ihmal etmiyoruz. 2022 Üniversite sınavına en güzel ortamlarda en güzel şekilde hazırlanan öğrencilerimizi en doğru tercihleri yapmaları için 80 üniversitenin tanıtımının yapıldığı Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri’ne götürdük. Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiğimiz belediyecilik anlayışımız gereği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için gençliğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

