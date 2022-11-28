Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarda yeraltında kalan içme suyu şebekelerinin ve atık su, yağmur hatlarının görüntülenmesi için iki set Kanal ve Boru Görüntüleme Kamera Sistemleri Alımı için ihale yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 433 bin 333 TL olan ihaleye katılan Seba Teknik Altyapı Teknolojileri firması 423 bin TL’lik teklif sundu. Komisyon Başkanı Sayın firmanın teklifinin incelendikten sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

