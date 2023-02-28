Sendika üyelerinin hak ve menfaatlerinin her zaman olduğu gibi takipçisi olduklarını ifade eden Mustafa Köroğlu, deprem felaketinin yaşandığı il ve ilçelerde görevlendirilen işçilerin gerek görev ücretleri ve gerekse mesaileri ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, Başkan Aşgın’ın bu konuda olumsuz bir yaklaşımının söz konusu olmadığını söyledi.

Mustafa Köroğlu, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve yaşanan deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için devlet - millet olarak el ele, canla başla büyük bir seferberlik başlatılmış olup, böyle bir felaket nedeni ile ne belediyemiz ne de bir başkaları reklam için orada bulunmamaktadırlar.” İfadesini kullandı.

(Aliye ÖNCEL)

