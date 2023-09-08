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Belediye Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde 100 cami, 30 Kur’an Kursu, 17 mescid, 9 park mescidi ve 5 türbenin temizliği gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, temizlik çalışmalarını yıl boyu sürdürdüklerini belirterek vatandaşların duasına talip olduklarını vurguladı. Sosyal belediyecilik alanında yaptıkları faaliyet ve çalışmaların toplumun bütün kesimlerini kapsadığını dile getiren Aşgın, cami ve ibadethanelerin temizliği noktasında da çok hassas olduklarını dile getirerek “Temizlikte adından sıkça söz ettiren şehrimizde ibadethanelerinin de tertemiz olması için çalışıyoruz” dedi.