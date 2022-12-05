Belediye 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temizlik hizmet alım ihalesi düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 5 firma katıldı.

Çorum Belediye Başkanlığı’na ait 21 Kalem yeni hizmet binasının, büroların, koridorların, kapı, pencere ile büro mobilyalarının temizlenmesi işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 352 bin 596 TL olan ihalede Mesut Çakan ve Turkuaz Travel belge eksikliği nedeni ile elendi.

İhalede NProfesyonel İlaçlama Temizlik firması 195 bin 410 TL’lik teklif sunarken, Selener Temizlik 318 bin 266 ve Mesut Çakan ise 318 bin 717 TL’lik teklif verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

