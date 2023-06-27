Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde oluşturulan hayvanat bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor. Okulların sosyal etkinlikleri kapsamında hayvanat bahçesini ziyaret eden öğrenciler, hayvan dostlarıyla buluşuyor.

19 Mayıs İlkokulu’ndan yaklaşık 50 öğrenci, hayvanat bahçesini ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Veteriner İşler Müdürlüğü personeli, tesis içerisindeki hayvanları tanıtıyor. Mama ve yiyeceklerle hayvanları besleyen öğrenciler, hayvanat bahçesi içerisindeki çocuk parkında piknik yapıp eğleniyor.

Ziyaretler sırasında Çorum Belediyesi tarafından öğrencilere hayvan figürlü boyama kitapları hediye ediliyor.