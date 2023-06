Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 4 firma katıldı. Belediye’de çalışan personele öğle yemeği için yemek malzemesi olarak 6 kısımda 119 kalemde 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında gıda malzemesi alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 956 bin TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ile teklifleri incelendi.

Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyon 492 bin TL olan birinci kısımda (Gıda malzemesi) en uygun teklifi 1 milyon 388 bin 385 TL ile Şirinler Kuruyemiş Targıda Yemek firması verirken; maliyeti 727 bin TL olan ikinci kısımda (kırmızı et) Etik Et ve Et Ürünleri 765 bin 668 TL, Çorum BELTAŞ Enerji 1 milyon 85 bin 500 TL teklif sundu. Maliyeti 296 bin 897 TL olan üçüncü kısımda (Beyaz Et) Şirinler Kuruyemiş Targıda Yemek firması 219 bin TL, Etik Et ve Et Ürünleri ise 324 bin TL teklif sundu. Balık ürünlerini kapsayan 67 bin 973 TL maliyetli dördüncü kısıma Şirinler Kuruyemiş Tar Gıda 82 bin 50 TL teklif sunarken, unlu mamülleri kapsayan 217 bin 916 TL maliyetli beşincı kısma ise Çorum BELTAŞ Enerji 182 bin TL’lik teklif verdi. İhalede tatlı ürünlerini kapsayan 154 bin TL maliyetli altıncı kısımda ise Şirinler Kuruyemiş Tar Gıda 179 bin 450 TL teklif verirken, Nesrin Sarıca’nın teklifi de 305 bin 250 TL oldu.

(Volkan SINAYUÇ)