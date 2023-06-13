Çorum Belediyesi bu yıl da gençlik merkezleri bünyesinde açacağı yaz kursları ile öğrencilerin kişisel gelişimine ve eğitimlerine katkı sunacak. 8 ayrı gençlik merkezinde akademik, kişisel gelişim, sosyal ve sanatsal alanlarda olmak üzere toplam 27 branşta kurs açılacak.

Çorum’da yaşayan tüm gençlere hitap eden 8 gençlik merkezinde yaz kurslarıyla öğrencilerin eğitim sürecine destek verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Öğrencilerimizin tatillerini daha verimli geçirmesini hedefliyoruz. Bunun için de yaz döneminde çeşitli kurslar düzenledik. Akademik, sosyal ve sanatsal branşlarda açacağımız kurslarla çocuklarımızın gelişim sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kontenjanlarla sınırlı olan kurslarımızda çocuklarımız kendilerini geliştirirken bir yandan da çeşitli aktivitelerle eğlenecek.” dedi.

Yaz kurslarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Gençlik Merkezi ve Melik Gazi Gençlik Merkezi’nde müracaatlarını yapabilecek.

