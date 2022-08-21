Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Çorum Belediyesi tarafından yapılan çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte oyunlar oynayan öğrenciler, doğanın ve eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Sıklık Tabiat Parkı’ndaki etkinlik sırasında öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle halay çekip oyunlara katılan Başkan Aşgın, öğrencilerle sıcak diyaloglar kurdu. Başkan Aşgın’ın etrafını saran öğrenciler, Başkan Aşgın ile sohbet edip bol bol fotoğraf çekti.

Gençlik merkezlerinde dolu dolu bir yaz dönemi geçirdiklerini belirten öğrenciler, düzenlenen etkinliklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

