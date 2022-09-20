Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde Velipaşa Hanı’nda gerçekleşen etkinliğe Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ile dernek üyeleri şehit aileleri ve gaziler ile yakınları şehit yakınları katıldı.

Programda konuşan Başkan Aşgın, Gaziler Günü’nü kutladı. Türk Milleti’nin yeryüzünün en şanlı ve yüce milleti olduğuna vurgu yapan Başkan Aşgın, “Türk Milleti, gaza ruhuna sahiptir. Bu milletin kalbindeki gönlündeki gaza ruhu bu milleti en şanlı millet yapan özelliklerin başında gelir. Aynı zamanda dinimizin yücelmesi için verdiği mücadele de milletimizi en şanlı millet yapan özelliklerdendir. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan her zaman onur duyuyoruz.” dedi.

“VATANINI EN ÇOK SEVEN İŞİNİ EN GÜZEL YAPANDIR”

Şehitlerimize ve gazilerimize şükran ve minnet borçlu olduğumuzu dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, bu teşekkürü sadece sözde değil yaptığımız işi en iyi şekilde yapıp vatana hizmet ederek göstermemiz gerektiğini ifade etti. Aşgın, “Bayrağımız özgürce dalgalanmaya devam ediyorsa, ezanımız özgürce okunmaya devam ediyorsa bunlar şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Onlara minnet ve şükran borçluyuz. Vatanını en çok seven, işini en güzel yapandır. Bizim gazi ve şehitlerimize teşekkürümüz işimizi güzel yaparak olur. Hakk’ın rızası ve halkın duasını gaye edinerek çalışırsak eğer şehitlerimiz ve gazilerimiz için gereğini yapmış oluruz.” dedi.

Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak Bünyanlı Osman Şehitliği, İstiklal Şehitleri Abidesi ve Çorum Şehitliği’nde yapılan çalışmalarla şehitliklerin yeniden ihya edildiğini de sözlerine ekledi. Başkan Aşgın konuşmasının ardından dernek başkanlarına çiçek takdim etti.

“SİZE MİNNETTARIZ”

Çorum Belediyesi’nin 19 Eylül Gaziler Günü’nü nedeniyle düzenlediği etkinlikte daha sonra kahramanlık türkülerinin seslendirildiği müzik dinletisi eşliğinde resim sergisi gezildi. Programda davetlilere “Size Minnettarız” yazılı servis tabakları ile Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerinin özel tatlısı olan leblebi helvası ikram edildi.

DERNEK BAŞKANLARINDAN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Programa katılan dernek başkanları yaptıkları açıklamada, gazilere ve şehit ailelerine gösterilen özel ilgiden dolayı Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın ve Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

