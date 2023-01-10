Belediye Kırmızı Et Alımı mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 3 firma katıldı.

İhalede ilk olarak firmaların belge ve teklifleri incelendi. Buna göre Belediye Memur Yemekhanesi’nde personele verilecek öğle yemeği için kırmızı et alımını kapsayan ve 741 bin 845 TL yaklaşık maliyeti bulunan ihalede Şirinler Kuruyemiş Tar Gıda tarafından 754 bin 100 TL teklif verilirken, Ömer Faruk Korkmaz 916 bin 300 TL, Çorum BELTAŞ Enerji Ulaşım Eğitim Spor ve İnşaat Hizmetleri firması da 1 milyon 29 bin 500 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)

