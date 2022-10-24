8 kişilik elektrikli taşıma aracı satın alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı. İlk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi. Buna göre yaklaşık maliyeti 290 bin 333 TL olan ihalede SGMS Sağlık Gereçleri firması 282 bin TL’lik teklif sunarken, Dalyan Makine 300 bin TL teklif verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

