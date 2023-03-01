Çorum Belediyesi, içme suyu konusunda tedbiri elden bırakmıyor. Barajlardan ve su kuyularından başlayarak her aşamasında içme suyu ile ilgili çalışmaları titizlikle takip eden Çorum Belediyesi, şebekede meydana gelen arızalara da anında müdahale ediyor.

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ölçümler sonucunda suyun debisinde bir fark varsa bölgeyi dinliyor ve su kaçağına noktasal müdahalede bulunuyor. Bu sayede içme suyunun boşa gitmesi engelleniyor. Belediye ekipleri bu kapsamda Akkent Mahallesi 1. Cadde’de su kaçağına müdahale etti. Kayıp-kaçak tespit çalışmaları sonucunda saniyede 20 litrelik su kaçağı tespit edildi. Ekipler su kaçağının yaşandığı bölgede 140’lık polietilen su borusunun değişimini gerçekleştirdi.

“SU KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ”

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, suyun en az kayıpla vatandaşlara ulaşması konusunda titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

Zahir, “Kayıp- kaçağı en aza indirmek için noktasal arıza tespit ve kaçak dinleme cihazları ile şebekede meydana gelen kaçağı hızlı bir şekilde bularak ivedilikle müdahale ediyoruz. Yaptığımız ölçümler sonucunda suyun debisinde bir fark varsa bölgeyi dinliyor ve kaçak var mı ona bakıyoruz. Bulduğumuz kaçağa ekiplerimiz noktasal müdahalede bulunuyor. Bu sayede içme suyumuzun boşa gitmesini engelliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

