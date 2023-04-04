Çorum Belediyesi ilk olarak Çomar (Çorum) Barajı çevresine el attı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, teknik ekiple birlikte bölgede inceleme yaparken, kentin yoğun ilgi gören mesire alanları arasında yer alan barajın çevresinde yeni düzenleme yapılacağı bilgisini paylaştı.

Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın inceleme sonrası sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Çorum (Çomar) Barajımızın etrafı yenileniyor, çok değişiyor, çok güzelleşiyor. Yeni kameriyeler, yeni barbeküler, yeni bisiklet ve yürüyüş yolları, yeni otopark alanları, yeni, yeni, yeni...” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ayrıca Bahabey Çamlığı içerisinde yapılan çalışmaları da yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Belediye Başkanı Aşgın bu incelemesi ile ilgili de “Bu yaz Bahabey Çamlığı'ndan çıkamayacaksınız” başlığı ile yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Çamlığımıza yeni alanlar ekliyor, yenilikler getiriyoruz. Piknik masaları. Yürüyüş ve bisiklet yolları. Spor aletleri. Botanik bahçesi. Çeşmeler. Barbekü, çocuk oyun, kamp, oryantiring, trekking alanları”

(Volkan SINAYUÇ)