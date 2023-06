Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Dünyanın merkezi Çorum’un park bahçeleriyle güzelleşmesi, temiz kalması, alt yapı ve üstyapı hizmetlerinin Çorumlulara ulaştırılması ve idari işlemlerin yürütülmesinden sorumlu 2210 belediye çalışanı rutin olarak genel sağlık taramasından geçiyor” dedi.

Belediye çalışanlarının bu şehre hizmet için her birinin ayrı ayrı kıymetli olduğunu belirten Aşgın, “Her bir mesai arkadaşım için şunu kesin bir şekilde söyleyebilirim ki bizim ortak derdimiz bu şehir. Çorum’umuza, hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet ulaştırmak için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan her bir çalışma arkadaşımız da bu anlamda çok kıymetli. Onların sağlığı bizim için önemli. Her yıl rutin olarak tüm çalışma arkadaşlarımızı genel sağlık taramasından geçiriyoruz” dedi.

Aşgın, çalışma arkadaşlarına ve herkese sağlıklı, huzurlu günler diledi.

(Haber Merkezi)