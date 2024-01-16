Çorum Belediyesi online işlemlerle vatandaşın işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Kendilerinden “Borcu Yoktur” belgesi talep edilen kişi ve kurumlar daha önceden ilgili birime giderek aldıkları belgeleri artık Belediye’nin kurumsal web sitesinden online alabilecekler.

www.corum.bel.tr web adresinde yer alan online işlemler menüsü üzerinden talep formunu dolduran gerçek kişiler ve tüzel kişiler, belediyeye borçlarının olup olmadığıyla ilgili belgelere ulaşabilecekler. Online sorgulama sistemiyle vatandaşlar borcu varsa da ödeme işlemini gerçekleştirip borcu yoktur yazısını kısa sürede alabilecekler.

Borcu yoktur talebinin yanı sıra online işlemler sayfasında borç ödeme, borç sorgulama, emlak beyan bildirimi, istek-şikayet bildirimi, yapı ruhsat başvurusu, imar çapı başvurusu, yapı durum tespiti başvurusu ve kurs/eğitim başvurusu da yapılabiliyor.