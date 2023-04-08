Yaptıkları çalışmalarla hizmetlerin sayısını ve kalitesini daha da artırdıklarının altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu başarının hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan meclis üyelerine teşekkür etti.

Belediye Meclisi:nin Nisan ayı toplantısında, göreve geldiklerinde yaptıkları stratejik planın 3 yılını değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Gelir bütçemizi çok önemli bir oranda artırdık. Göreve geldiğimiz günden beri aşkla çalışıyor, Çorum’umuz için gece gündüz demiyoruz. 2021 yılına göre 2022 bütçe gelirlerini yüzde 80 artırdık. Daha fazla hizmet, daha fazla yatırım, hemşehrilerimizin hak ettiği daha çalışmaları daha çok hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi bütçesinin emsal belediyeler içerisinde örnek bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

(Nurdan Akbaş)