Çorum Belediyesi tarafından yapımına 2017 yılında başlanan, yaşanan firma sorunları nedeniyle bir türlü tamamlanamayan yeni hizmet binası inşaatı son aşamaya geldi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye binası inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın’a belediye yöneticileri ile firma yetkilileri de eşlik etti. 12 bin metrekarelik alana inşa edilen bina toplamda yaklaşık 100 milyon liraya mal oldu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yeni Belediye Hizmet Binamızın son rötuşları atıyoruz” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

