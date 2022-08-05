Çorum Belediyesi Bilgisayar ve Sarf Malzeme alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 7 firma katılarak teklif verdi. İlk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelenirken daha sonra değerlendirme yapıldı.

Belediye birimlerinde kullanılmak üzere 24 kalemde bilgisayar ve sarf malzeme alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 257 bin 811 TL olan ihalede Fatih Gürbüz 1 milyon 97 bin TL, LTS Bilişim Teknolojileri 1 milyon 120 bin TL, Arslan Uysal 1 milyon 198 bin 200 TL, Türk Telekomünikasyon A.Ş 1 milyon 210 bin 798 TL, Kalite Bilgisayar İletişim 1 milyon 258 bin 389 TL, Renis Dış Ticaret 1 milyon 363 bin 232 TL ve Doğumak Büro Sistemleri 1 milyon 471 bin 643 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belge ve tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Bilgehan KİRİŞÇİ)