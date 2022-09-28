Çorum Belediyesi’ne ait konut, dükkanlık ticaret ve ticaret+konut arsaları olan 5 adet taşınmaz ihale ile satışa sunulacak.

Kuruçay-Silmkent'te ticaret, Ilıca’da Konut (villa) site, Çepni Mahallesi Yeni Oto Galericiler Sitesi’nde 17 dükkanlık ticaret ve Gülabibey Mahallesi’nde 8 katlı ticaret+konut arsaları bugün sırası ile 14.00, 14.30, 15.00- 15.30 ve 16.00 saatlerinde ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak satılacak.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ihale Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda yapılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

