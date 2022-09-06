Belediye, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile bayrak ve poster alımı için ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 5 firma katıldı. İlk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Buna göre değişik ebatlarda 51 bin 570 adet bayrak ve değişik ebatlarda 70 adet poster alımını kapsayan yaklaşık maliyeti ise 937 bin 766 TL olan ihalede Çankaya Bayrak İmalat firması 446 bin 725 TL’lik teklif sundu. İhalede İbsalpin Tekstil Reklam 476 bin 250 TL’lik teklif verirken, Tayyar Atakan Akman 546 in 508 TL, Nejdat Garipoğlu 549 bin 900 TL ve Sancak Organizasyon Tekstil ise 719 bin 321 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

